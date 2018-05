Presedintele francez, Emmanuel Macron, si omologul sau iranian, Hassan Rouhani, s-au angajat miercuri, intr-o convorbire telefonica, sa coopereze in scopul mentinerii acordului nuclear din 2015, a doua zi dupa ce presedintele american, Donald Trump, a anuntat retragerea SUA din acest acord, transmit Reuters, AFP si dpa. Cei doi lideri "au convenit sa-si continue eforturile comune in directia tuturor statelor interesate in vederea aplicarii in continuare a acordului nuclear si a mentinerii stabilitatii regionale", a indicat intr-un comunicat presedintia franceza. Presedintele francez i-a dat asigurari…