- "Dorim sa reamintim rezoluțiile Consiliului de Securitate al ONU care reafirma suveranitatea și integritatea teritoriala a Azerbaidjanului și facem apel la Armenia sa le respecte pe deplin". Se arata in declarația purtatorului de cuvint al secretarului general al ONU, Stephane Dujarric, in legatura…

- Presedintele francez Emmanuel Macron s-a declarat sambata "bulversat" dupa teribilul seism care a avut loc in Maroc si a propus ajutorul Frantei, informeaza AFP, potrivit Agerpres. "Suntem cu totii bulversati dupa teribilul seism din Maroc. Franta este gata sa ofere primul ajutor", a declarat Macron…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a apreciat ca "drapelul Rusiei nu poate fi arborat la Jocurile Olimpice de la Paris" deoarece Rusia "nu isi are locul intr-un moment in care comite crime de razboi", potrivit unui interviu acordat cotidianului L'Equipe si publicat miercuri seara, relateaza AFP, citat…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat duminica ca a discutat cu omologul sau francez Emmanuel Macron despre modalitati de a asigura functionarea coridorului instituit de Kiev in Marea Neagra, care sa permita siguranta navigatiei, dupa retragerea Moscovei din acordul privind exportul de…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a declarat miercuri ca Franta nu recunoaste anexarea de catre Rusia a unor teritorii ucrainene, dupa afirmatii controversate ale predecesorului sau Nicolas Sarkozy, care a apreciat drept "iluzorie" orice "reintoarcere" in problema Peninsulei Crimeea, informeaza AFP,…

- Presedintele francez, Emmanuel Macron, a renuntat sa sustina tradiționalul discurs de ziua nationala, pe 14 iulie, desi si-a ales acest moment pentru a face bilantul celor "100 de zile de intoarcere la calm" pe care le-a cerut cand si-a depus juramantul, la jumatatea lunii aprilie, relateaza AFP, informeaza…

- Președintele francez, Emmanuel Macron, a declarat ca guvernul francez ar trebui sa ia in considerare posibilitatea de a controla și de a intrerupe accesul la rețelele de socializare "atunci cand lucrurile scapa de sub control" in țara, potrivit The Guardian.

- Președintele francez Emmanuel Macron a cerut vineri parinților sa-și țina copiii departe de revoltele de pe strazi, afirmand in același timp ca unii tineri par sa fi copiat jocuri video violente care i-au "intoxicat".Vorbind dupa ce a prezidat o reuniune de securitate de criza, șeful statului francez,…