- Paris, 22 mai /Agerpres/ - Presedintele francez Emmanuel Macron va efectua joi si vineri prima sa vizita oficiala in Rusia, unde presedintele francez spera sa gaseasca 'puncte de acord' cu omologul sau rus Vladimir Putin asupra dosarelor sensibile - acordul nuclear iranian si Siria, in pofida…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a estimat ca ar putea urma un razboi daca omologul sau american, Donald Trump, decide retragerea SUA din acordul prin care Iranul a acceptat sa-si sisteze programul nuclear in schimbul relaxarii sanctiunilor internationale, informeaza duminica agentia Reuters. 'Am…

- Europarlamentarul Maria Grapini l-a „dascalit” pe presedintele Frantei, Emmanuel Macron, in fata plenului Parlamentului European de la Strasbourg, criticand-i ideile cu privire la viitorul Uniunii Europene, in care Franta si Germania sunt nucleul dur, lucru pe care l-a clasificat drept o „aroganta”.

- Presedintele francez Emmanuel Macron a sosit marti in Australia, unde intentioneaza sa consolideze relatiile bilaterale pe plan strategic, economic, dar de asemenea stiintific, cultural si lingvistic, relateaza AFP. Seful statului francez a sosit la sfarsitul zilei la Sydney, pentru o…

- Emmanuel Macron, Angela Merkel si Theresa May au discutat telefonic despre masurile pe care UE ar trebui sa le adopte pentru a proteja statele membre in cazul in care SUA impun taxe punitive."Au convenit ca Statele Unite nu ar trebui sa impuna masuri comerciale impotriva Uniunii Europene,…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a declarat ca omologul sau rus, Vladimir Putin, este un lider puternic dar care vede democratia diferit, scrie Politico. „Cred ca este un om foarte puternic, este un presedinte puternic”, a declarat Macron pentru Fox. „Vrea o Rusie puternica. Oamenii sunt mandri…

- Presedintele francez Emmanuel Macron i-a cerut duminica omologului sau iranian Hassan Rohani, in timpul unei discutii telefonice, sa "exercite presiunile necesare" asupra regimului sirian, pentru a face sa inceteze atacurile considerate "aleatorii" contra populatiei din Ghouta Orientala, a anuntat…