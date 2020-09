Marti, in cea de-a doua vizita la Beirut in mai putin de o luna, presedintele francez Emmanuel Macron i-a avertizat pe politicienii libanezi ca risca sanctiuni daca nu isi vor reorienta tara in urmatorul trimestru, informeaza Reuters.



Macron a marcat centenarul Libanului plantand un cedru - simbolul national, dar a intensificat totodata presiunile pentru reforma, deoarece libanezii se confrunta cu cea mai amenintare la adresa stabilitatii de dupa razboiul civil din 1975-1990: criza economica.



'Este ultima sansa pentru acest sistem', a declarat presedintele Frantei…