Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, se va deplasa din nou la Beirut, saptamana viitoare, in contextul eforturilor de reconstructie din Liban dupa explozia devastatoare din 4 august, a anuntat miercuri Palatul Elysee, conform cotidianului Le Figaro, anunța MEDIAFAX.Emmanuel Macron va ajunge…

- Mulțimi uriașe și entuziaste l-au primit la Beirut pe Emmanuel Macron, primul șef de stat strain care ajunge la fața locului, la doua zile dupa exploziile soldate cu cel puțin 137 de morți și mii de raniți, noteaza CNN. Libanezii au cerut schimbarea regimului de la Beirut și au cerut ajutorul Parisului,…

- Presedintele francez Emmanuel Macron, care a sosit joi la Beirut cu un mesaj de sprijin pentru poporul libanez, la doua zile dupa devastatoarele explozii care au indoliat Libanul, a fost intampinat ca un salvator de multimile de oameni adunate, ce si-au exprimat indignarea fata de autoritatilor tarii…

- Emmanuel Macron a sosit astazi in Beirut,intr-o vizita care marcheaza solidaritatea cu Libanul, dupa dezastrul produs de explozia din 4 august. Șeful statului francez va anunța, potrivit surselor...

- Emmanuel Macron se va deplasa joi in Liban pentru "a se intalni cu toti actorii politici" dupa exploziile care au devastat Beirutul si care s-au soldat cu cel putin 100 de morti si mii de raniti, a anuntat presedintia franceza, citata de AFP. Seful statului francez se va intalni cu omologul sau libanez…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a anuntat sambata pe Twitter ca va efectua in curand o vizita in Rusia pentru noi convorbiri cu omologul sau rus Vladimir Putin, informeaza Reuters. "Convorbirile pentru construirea increderii, initiate cu presedintele Putin la Fortul Bregancon, continua", a notat…

- Presedintele francez, Emmanuel Macron, a denuntat luni "jocul periculos" al Turciei in Libia, vazand in acesta o amenintare directa pentru regiune si pentru Europa, potrivit AFP."Consider astazi ca Turcia joaca in Libia un joc periculos si contravine tuturor angajamentelor sale asumate in…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a insistat vineri, la summitul Consiliului European prin videoconferinta, asupra necesitatii unui acord rapid asupra planului care urmeaza sa permita relansarea economiilor celor 27 de state membre ale Uniunii Europene, aflate in dificultate din cauza pandemiei…