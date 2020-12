Presedintele francez, Emmanuel Macron, a fost testat pozitiv la coronavirus, a anuntat joi Presedintia franceza, transmit agentiile internationale de presa.



"Presedintele Republicii a fost diagnosticat cu COVID-19 astazi''. ''Acest diagnostic a fost pus in urma unui test PCR efectuat la aparitia primelor simptome'', a declarat Palatul Elysee intr-un comunicat de presa.



"Conform instructiunilor sanitare in vigoare, aplicabile tuturor, presedintele va intra in izolare timp de sapte zile. Va continua sa lucreze pentru a-si indeplini prerogativele de…