Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele francez Emmanuel Macron a pus capat speculatiilor potrivit carora catedrala Notre Dame din Paris va fi reconstruita intr-o maniera moderna, asigurand ca ea va fi refacuta pe cat posibil conform structurii avute inainte de incendiul din 2019, potrivit news.ro.Catedrala a ars partial in…

- Presedintele francez Emmanuel Macron l-a desemnat ieri in functia de prim-ministru pe Jean Castex, inalt functionar si primar, care a coordonat strategia de redeschidere a societatii dupa izolarea impusa de criza coronavirusului, transmit agentiile internationale de presa, preluate de Agerpres. Castex…

- Președintele francez Emmanuel Macron l-a desemnat vineri pe Jean Castex, un funcționar public și primar local care a gestionat ridicarea masurilor de carantina în Franța, drept prim-ministru, relateaza Reuters.Castex va fi însarcinat cu formarea noului guvern, a anunțat Palatul Elysee…

- Premierul francez Edouard Philippe i-a remis vineri demisia guvernului sau presedintelui Emmanuel Macron, care a acceptat-o, a anuntat Palatul Elysee, precizand ca ‘un nou prim-ministru va fi numit in orele urmatoare’. Guvernul demisionar va gestiona treburile curente pana la numirea unui nou executiv.…

- Presedintele francez Emmanuel Macron se deplaseaza luni in Germania pentru o intalnire cu cancelarul Angela Merkel, inainte ca Germania sa preia la 1 iulie presedintia rotativa a Uniunii Europene, in conditiile in care blocul comunitar se confrunta cu epidemia de coronavirus, o criza fara precedent,…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a anuntat sambata pe Twitter ca va efectua in curand o vizita in Rusia pentru noi convorbiri cu omologul sau rus Vladimir Putin, informeaza Reuters. "Convorbirile pentru construirea increderii, initiate cu presedintele Putin la Fortul Bregancon, continua", a notat…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu le-a cerut liderilor colonistilor evrei sa sustina o propunere de anexare a unor parti din Cisiordania, bazata pe planul de pace al presedintelui SUA, Donald Trump, pentru Orientul Mijlociu.

- Presedintele francez Emmanuel Macron a multumit, intr-un videoclip publicat pe retelele de socializare miercuri, tuturor celor care au contribuit la salvarea din incendiu a monumentului francez acum un an si celor care astazi ajuta la reconstruirea lui, potrivit news.ro.La un an de la incendiul…