Stiri pe aceeasi tema

- Rusia "aduce prejudicii securitatii alimentare mondiale" prin decizia sa de a-si suspenda participarea la acordul ce permite exportul de cereale ucrainene, a denuntat marti presedintele francez Emmanuel Macron, dupa o convorbire la telefon cu omologul sau ucrainean Volodimir Zelenski, informeaza…

- UPDATE 02:00 Presedintele francez Emmanuel Macron a condamnat Biserica Ortodoxa Rusa pentru ca se lasa manipulata de autoritatile tarii care incearca sa-si justifice razboiul din Ucraina si prin autoritatea prelatilor, sa faca legitima agresiunea in randul populatiei. Macron i-a indemnat pe ortodocsii…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a afirmat, duminica, la o conferinta la Roma, ca sunt sanse sa fie pace in Ucraina, chiar daca Rusia a avertizat ca ar putea escalada conflictul, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Ruta, numita BarMar, va fi folosita in principal pentru pomparea hidrogenului verde si a altor gaze regenerabile, dar va permite temporar si transportul unei ”cantitati limitate” de gaze naturale, pentru a ajuta la atenuarea crizei energetice a Europei, a declarat premierul portughez Antonio Costa.…

- Presedintele francez, Emmanuel Macron, a promis miercuri o revenire la normal „in cursul saptamanii viitoare” in fata penuriei importante de carburanți care afecteaza intreaga Franta din cauza unei greve in mai multe grupuri petroliere, noteaza AFP. Aceasta penurie nu are „nimic de-a face cu razboiul,…

- Catherine Colonna a explicat, marți, ca prin continuarea discuțiilor cu președintele rus se pot obține anumite rezultate și a dat exemplu inspecția efectuata de autoritațile internaționale la centrala nucleara de la Zaporojie, acceptata de Putin in urma unei discuții cu Macron. „Este important sa avem…

- Presedintele francez, Emmanuel Macron, a reafirmat, luni, sprijinul sau deplin fata de Ucraina, in cadrul unei convorbiri cu omologul sau, Volodimir Zelenski, si a exprimat angajamentul Frantei de a-si intensifica sprijinul, inclusiv prin echipamente militare, a comunicat Palatul Elysee. Rusia a…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a transmis ca face totul pentru a forma o arhitectura de securitate militara, politica si juridica pentru Ucraina, care va functiona pe termen lung, garantand pacea poporului ucrainean si a cerut populatiei sa nu se apropie de obiectele militare ale armatei…