Stiri pe aceeasi tema

- Bancile au acordat, pana luni (15 iunie, n.r.), credite in suma de 4 miliarde de lei in Programul IMM Invest, iar in aceasta saptamana se va depasi borna de un miliard de euro, echivalent, a declarat miercuri Cristian Paun, presedinte al Consiliului de Administratie al Fondului National de Garantare…

- ​IMM Invest are acum un plafon de garantare de 30 miliarde lei, dupa ce a fost adoptat de Parlament și acceptat de Klaus Iohannis prin decret. Adica e dublu fața de cum a fost adoptat de Guvern. Ceea ce nu s-a luat în calcul pare a fi bugetul pentru subvenționarea dobânzii și a unor comisioane,…

- Bancile ar trebui sa paraseasca zona de confort si sa devina mai active si mai implicate in zona de economie, considera Cristian Paun, presedintele Consiliului de Administratie (CA) al Fondului National de Garantare a Creditelor pentru IMM (FNGCIMM)."Cu totii trebuie sa iesim din zona de confort…

- Peste 37.000 de IMM-uri s-au inscris pana in acest moment pe portalul IMM Invest, iar 20.139 de cereri au fost trimise spre bancile alese de participanti, a declarat, luni, pentru AGERPRES, directorul general al Fondului National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii (FNGCIMM),…

- Peste 37.000 de IMM-uri s-au inscris pana in acest moment pe portalul IMM Invest, iar 20.139 de cereri au fost trimise spre bancile alese de participanti, a declarat, luni, pentru AGERPRES, directorul general al Fondului National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii (FNGCIMM),…

- Cristian Paun, presedintele Consiliului de Administratie al Fondului National de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri (FNGCIMM), sugereaza firmelor sa nu se inghesuie pe site pentru a se inscrie in programul IMM Invest, deoarece acest lucru nu le garanteaza ca vor fi si „primii serviti” la banca.

- ​Antreprenorii ar trebui sa se duca mai întâi la banca pentru a vedea daca se încadreaza la un credit prin programul IMM Invest, iar apoi sa se înscrie pe site-ul dedicat, susține Cristian Paun, președintele Consiliului de Administrație al Fondului Național de Garantare a Creditelor…

- Portalul www.imminvest.ro, prin care firmele mici si mijlocii afectate de criza pot solicita credite garantate de Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii (FNGCIMM), va deveni operational vineri, 17 aprilie, de la ora 10:00, potrivit unui comunicat FNGCIMM…