Cartoful este un aliment de baza de-a dreptul ignorat in ultimii 30 de ani si de aceea am ajuns la suprafetele ridicole de astazi, a declarat, joi, Romulus Oprea, presedintele Federatiei Nationale a Cartofului in Romania (FNCR), la o dezbatere online privind piata cartofului. "Cartoful este o cultura, un aliment de baza de-a dreptul ignorat in ultimii 30 de ani si de aceea am ajuns la suprafetele ridicole de astazi: 28.000 de hectare de cartofi pentru consum cultivate in Romania si o suprafata de cartofi pentru samanta situata in jurul cifrei de 600 de hectare, indraznesc sa spun o suprafata ridicola,…