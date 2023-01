Președintele finlandez discută cu Zelenski despre oferta de aderare la NATO Președintele finlandez Sauli Ninisto a sosit marți (24 ianuarie) la o intalnire cu președintele ucrainean Zelenski, unde cei doi au discutat despre oferta Finlandei de aderare la NATO, precum și despre sprijinul continuu acordat Ucrainei. Suedia și Finlanda au solicitat anul trecut sa adere la Organizația Tratatului Atlanticului de Nord(NATO) dupa ce Rusia a invadat Ucraina și au nevoie de sprijinul tuturor statelor actuale NATO pentru a-și obține aderarea, potrivit Reuters. „Susținem ferm Finlanda și partenerii sai, partenerul dumneavoastra, Suedia, pe calea de a se alatura alianței”, a spus… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

