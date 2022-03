Stiri pe aceeasi tema

- Ucraina ar putea renunța la aderarea in NATO. Negocierile dintre Rusia și Ucraina: „La jumatatea drumului” Ucraina ar putea renunța la aderarea in NATO. Negocierile dintre Rusia și Ucraina: „La jumatatea drumului” Moscova și Kievul sunt „la jumatatea drumului” in a cadea de acord asupra problemei…

- Președintele finlandez Sauli Niinisto a vorbit vineri cu liderul ucrainean Volodimir Zelenski și este de așteptat sa vorbeasca in aceeași zi și cu președintele rus Vladimir Putin, relateaza CNN . „Președinții au discutat despre situația razboiului din Ucraina și despre sprijinul și ajutorul Finlandei…

- Prim-ministra Suediei, Magdalena Andersson, spune ca țara nu va lua in calcul aderarea la NATO ca urmare a razboiului de agresiune pe care Rusia il duce impotriva Ucrainei, in ciuda apelurilor opoziției in acest sens. Conform șefei guvernului de la Stockholm, o astfel de solicitare „ar destabiliza securitatea…

- Prim-ministrul suedez Magdalena Andersson a respins marți apelurile opoziției de a lua in considerare aderarea la NATO dupa invadarea Ucrainei de catre Rusia, declarand ca o cerere acum ar destabiliza securitatea in Europa.

- Majoritatea suedezilor se expun în favoarea aderarii la NATO, a aratat vineri un sondaj. Rezultatele vin dupa ce Rusia a atacat Ucraina, determinând o schimbare rapida a atitudinilor într-o țara cunoscuta de mult pentru neutralitate. Suedia nu a mai fost într-un razboi…

- Tensiunile dintre Rusia și Occident determina UEFA sa analizeze daca va muta locatia finalei competiției de fotbal UEFA Champions League din acest an. Orasul gazda din Rusia, Sankt Petersburg, ar pierde astfel peste 60 de milioane de euro.

- Tensiunile cresc in Ucraina in condițiile in care se raporteaza noi incalcari ale incetarii focului pe linia frontului dintre regiunile separatiste Donețl și Lugansk și forțele ucrainene. In paralel, se fac noi eforturi diplomatice, in incercarea de incerca evitarea unui conflict de proporții. PRESSALERT.ro…

- Fondul Monetar International este gata sa ajute tarile care ar putea fi afectate de orice efecte secundare de pe urma conflictului dintre Rusia si Ucraina si a sanctiunilor impuse de guvernele occidentale, a declarat miercuri directorul FMI, Kristalina Georgieva, transmite Reuters.