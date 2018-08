Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele filipinez Rodrigo Duterte se confrunta cu o a doua plangere impotriva sa la Curtea Penala Internationala (CPI), care il acuza de crime impotriva umanitatii pentru omorurile comise in cursul campaniei sale impotriva drogurilor ilegale, relateaza agentia DPA, scrie Agerpres. Rise…

- Presedintele filipinez Rodrigo Duterte a aparut in direct pe Facebook in timp ce lua masa in compania unei femei, pentru a disipa zvonurile conform carora ar fi grav bolnav si s-ar afla in coma, informeaza marti dpa. Imaginile live au fost filmate luni noaptea de consilierul special al presedintelui,…

- Presedintele filipinez, Rodrigo Duterte, a promis ca va demisiona daca cineva ii va putea demonstra ca Dumnezeu exista, la numai doua saptamani dupa ce a starnit furia opiniei publice pentru ca a spus despre Dumnezeu ca este „prost“, relateaza dpa international.

- Nimeni nu poate scapa de furia președintelui Filipinez, Rodrigo Duterte. Nici macar divinitatea! Liderul de la Manila l-a numit pe Dumnezeu ”prost” in timpul unui discurs la un summit al tehnologiei din Davao. Liderul in varsta de 72 de ani s-a luat de conceptul pacatului din Biblie in timpul discursului…

