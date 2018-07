Stiri pe aceeasi tema

- Dupa Barack Obama, Kim Jong-Un, Ban Ki-moon si Inaltul Comisar al Natiunilor Unite pentru drepturile omului, Zeid Ra'ad Al Hussein, presedintele Filipinelor, Rodrigo Duterte, si-a gasit o noua tinta: Dumnezeu, informeaza dpa și Agepres.

- Nimeni nu poate scapa de furia președintelui Filipinez, Rodrigo Duterte. Nici macar divinitatea! Liderul de la Manila l-a numit pe Dumnezeu ”prost” in timpul unui discurs la un summit al tehnologiei din Davao. Liderul in varsta de 72 de ani s-a luat de conceptul pacatului din Biblie in timpul discursului…

- Dupa Barack Obama, Kim Jong-Un, Ban Ki-moon si Inaltul Comisar al Natiunilor Unite pentru drepturile omului, Zeid Ra'ad Al Hussein, presedintele Filipinelor, Rodrigo Duterte, si-a gasit o noua tinta: Dumnezeu, informeaza dpa, citata de Agerpres.

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a spus, marti seara, ca in cazul in care presedintele Klaus Iohannis nu se va pronunta in timp rezonabil si nu o va suspenda pe Laura Codruta Kovesi, asa cum spune decizia CCR, s ar putea ajunge la suspendarea acestuia. De la Ludovic al IV lea incoace, eu nu am…

- Tanarul care și-a pus capat zilelor pe calea ferata fiind decapitat de un tren era angajat ca militar la o unitate de logistica din Murfatlar. George P. avea 28 de ani, era divorțat și a lasat in urma un copil de aproximativ șase ani. Persoanele din anturajul sau spun ca tanarul militar parea a fi in…

- Președintele filipinez Rodrigo Duterte și-a aparat gestul de a saruta pe gura o filipineza maritata in Coreea de SUd, adaugand ca va demisiona daca destule femei se vor considera ofensate și vor semna o petiție pentru ca el sa renunțe la funcție, transmite Reuters.

- O delegație a Statelor Unite a calatorit catre Coreea de Nord, duminica, pentru a purta discuții inaintea unei potențiale intalniri dintre președintele Donald Trump și liderul de la Phenian Kim Jong-un, potrivit unui anunț facut de președintele american pe Twitter. Our United States team has arrived…