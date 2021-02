Stiri pe aceeasi tema

- Africa de Sud, care nu a primit inca primele doze de vaccin impotriva noului coronavirus, a comandat 9 milioane de doze de la producatorul Johnson & Johnson (J&J), conform unui anunt facut luni de Ministerul Sanatatii, transmite Reuters. Guvernul celei mai avansate economii din Africa…

- Presedinte ales Joe Biden a fost inoculat luni, in direct la televiziune, cu a doua doza de vaccin impotriva COVID-19, intr-un spital din Delaware, relateaza AFP si Reuters. "Prioritatea mea numarul unu este de a face in asa fel incat vaccinul sa fie injectat in bratele…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a afirmat joi, in cadrul conferintei sale de presa anuale ca inca nu s-a vaccinat cu vaccinul rus impotriva COVID-19, dar a asigurat ca va face acest lucru atunci cand va fi posibil pentru categoria sa de varsta, relateaza Reuters si AFP. "Sunt un om care…

- Presedintele SUA, Donald Trump, ii va incuraja ''absolut'' pe americani sa se vaccineze impotriva COVID-19 si va fi el insusi vaccinat de indata ce echipa sa medicala va stabili care este cel mai bun vaccin, a declarat marti, in cadrul unei conferinte de presa, purtatoarea de cuvant a Casei Albe,…

- Uniunea Europeana a criticat aprobarea rapida de catre autoritatile britanice a vaccinului impotriva COVID-19 produs de Pfizer-BioNTech, sustinand ca procedura europeana, desi putin mai lenta decat cea britanica, este mai riguroasa, relateaza Reuters. Regatul Unit a devenit miercuri prima tara din lume…

- Presedintele brazilian Jair Bolsonaro a declarat ca nu se va vaccina impotriva Covid. Brazilia are al doilea cel mai mare numar de decese prin coronavirus din lume. Declarația președintelui brazilian Jair Bolsonaro face parte din seria de afirmații sceptice ale acestuia in fața programelor…

- Uniunea Europeana ar putea plati mai mult de 10 miliarde de dolari pentru a asigura sutele de milioane de doze de vaccinuri dezvoltate de Pfizer-BioNTech și CureVac, a declarat pentru Reuters un oficial al UE implicat in discuții. Citește și: FARA PRECEDENT - Ludovic Orban s-a suparat și a…

- Organizatorii Forumului Pacii din acest an se asteapta sa obtina peste 500 de milioane de dolari pentru un mecanism care ar urma sa asigure tuturor tarilor acces echitabil la teste, tratamente si vaccinuri impotriva COVID-19, relateaza Reuters si AFP, potrivit AGERPRES.Editia a treia a Forumului,…