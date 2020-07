Stiri pe aceeasi tema

- PSD, lovitura-bomba pentru PNL in țara! Presedintele filialei PNL Giurgiu, Marian Maroiu, a trecut la PSD Giurgiu, impreuna cu toata echipa municipala a liberalilor. Anunțul a fost facut de liderul PSD Giurgiu, Niculae Badalau.

- O conferinta de presa ad-hoc organizata sambata a lansat „bomba” politica a momentului, pe plan local: Marian Maroiu a revenit in PSD si este candidatul partidului la functia de primar al municipiului! Maroiu nu a venit singur, ci insotit de intreaga organizatie municipala PNL, iar acum este – pe langa…

- PSD da o lovitura de proporții rivalilor din PNL! Presedintele organizatiei municipale a PNL Giurgiu, Marian Maroiu, a trecut la PSD Giurgiu, cu toata echipa municipala a PNL.Presedintele PSD Giurgiu, Niculae Badalau, a anuntat, astazi, intr-o conferinta de presa, ca Marian Maroiu este candidatul…

- Conducerea PSD Prahova a reactionat dupa ce alesul municipal Sanda Dragulea si-a anuntat public sustinerea pentru candidatul liberal la Primaria Ploiesti, Andrei Volosevici. Presedintele organizatiei judetene, Bogdan Toader, spune ca aceasta ar fi schimbat tabara inainte de alegeri, suparata "ca…

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a spus ca Ludovic Orban ar fi trebuit sa demisioneze in urma fotografiei aparute pe 29 mai, in care premierul era surprins alaturi de mai multi demnitari in biroul sau de la Palatul Victoria, langa o masa pe care erau bauturi alcoolice, iar Orban fuma."Daca…

- Marcel Ciolacu, din nou la spital. "Nu e vorba ca Marcel (Ciolacu - n.r.) nu se simte bine. Este doar un control de rutina, sa vada daca evolutia este buna si daca parametrii sunt in regula", au declarat pentru Mediafax surse din conducerea PSD. Lui Marcel Ciolacu i s-a facut rau, duminica,…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, propune ca proiectul unor parlamentari ALDE, PSD si Pro Romania, referitor la anularea amenzilor date de catre autoritati in baza ordonantelor militare in perioada starii de urgenta, sa fie preluat de Guvern. "Cei care am facut acest proiect de lege ne-am…

- Spitalul Militar din București a transmis ca președintele interimar al PSD a avut o cadere de calciu, informeaza Antena3.Presedintele interimar al PSD a ajuns la spital dupa ce i s-a facut rau si a lesinat la o conferinta de presa.