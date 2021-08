Stiri pe aceeasi tema

- Ceața, neadaptarea vitezei și relaxarea specifica sezonului estival sunt principalele cauze care au dus la producerea accidentelor in lanț de vineri pe Autostrada Soarelui, potrivit primelor declarații ale polițiștilor. O alta problema des intalnita pe șoselele din Romania este efectuarea incorecta…

- ​Adversari în lupta pentru șefia PNL, Ludovic Orban și Florin Cîțu s-au întâlnit vineri, fața în fața, la Satu Mare la alegerile organizației județene. Cei doi liberali și-au aruncat replici acide în timpul discursurilor de susținere a candidatului la președinția…

- "Nicio rectificare bugetara nu se va face la partid" Premierul Florin Cîțu.Foto: gov.ro. RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI : Rectificarea bugetara de luna viitoare se va face la Guvern si nu la partid, pe criterii politice, a promis luni premierul Florin Cîtu, la Adunarea Generala a Asociatiei…

- Guvernarea PNL – USR -PLUS – UDMR a reușit performanța de a crește datoria publica la niște cifre astronomice. Cifrele oficiale ne arata ca deja datoria publica trece de 50% din PIB. Vorbim de cea mai mare datorie publica inregistrata de catre țara noastra in ultimii 30 de ani. Discutam despre nivelul…

- In general, peste tot in lume, inclusiv Romania, infrastructura pentru traficul rutier este conceputa pentru a rezista vremii și climatului. Dar evenimentele meteorologice extreme, pot influența dramatic acest lucru. Cu toate acestea, din cauza schimbarilor climatice, clima nu mai este un predictor…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a declarat miercuri ca cel putin 50% dintre ucraineni nu doresc ca tara lor sa adere la NATO si sa devina ''carne de tun'', criticand de asemenea Kievul pentru nerespectarea acordurilor de la Minsk privind regiunea Donbass, relateaza Reuters. „Vorbim despre…

- PNRR este proiectul unei generații, schimbarea profunda a țarii, spune, miercuri, președintele Klaus Iohannis: „O șansa uriașa, pe care nu avem voie sa o irosim”. „Am promulgat legea privind ratificarea deciziei referitoare la resursele proprii ale Uniunii Europene, proiect care a fost adoptat de plenul…

- Președintele a vorbit despre Planul Național de Reziliența și Redresare. „Suntem la mai bine de un an de la debutul pandemiei, care a insemnat in primul rand o criza sanitara fara precedent, dar și o economie masiv afectata. Am depașit impreuna o perioada dificila, care ne-a demonstrat, o data in plus,…