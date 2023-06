Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Federatiei Spiru Haret, Marius Nistor, a declarat, la Digi24, ca "momentan, mesajul este ca greva va continua", deoarece cei 300.000 de angajati care protesteaza nu pot accepta un compromis.. FOTO: Inquam Photos/ Sabin Cirstoveanu "Este Ziua Invatatorului si as vrea pe aceasta cale sa…

- Klaus Iohannis face glume pe seama grevei profesorilor. In timp de mii de profesori iși striga nemulțumirile in strada, iar elevii lipsesc la ore de patru zile, președintele rade și glumește cu elevii soției sale. „Vedeți ca pana și greva are ceva avantaje”, le-a spus Iohannis, facand referire la faptul…

- USR și Forța Dreptei au contestat la Curtea Constitutionala noile legi ale Educației, proiect care a fost votat luni in Senat si va merge la presedintele tarii pentru promulgare. Cele doua partide susțin ca au identificat prevederi neconstituționale in ambele legi, cele mai grave fiind limitarea dreptului…

- Greva generala a profesorilor a intrat in cea de-a doua zi. Sindicatele din Invațamant nu renunța la protest și cer ca un profesor debutant sa aiba un salariu de 4.000 de lei, iar un profesor la final de cariera sa primeasca 7.000 de lei in mana. Premierul Nicolae Ciuca și Marcel Ciolacu urmeaza sa…

- Elevii de clasa a VI-a ar putea sa nu mai susțina Evaluarea Naționala, avand in vedere ca se desfașoara greva generala in școli. „Cata vreme este greva generala, nu putem discuta de susținerea vreunei activitați didactice de predare sau de evaluare”, a precizat Marius Nistor, președintele Federației…

- Un incendiu a izbucnit, joi dimineața, la scoala din localitatea Socodor, din judetul Arad. Elevii si profesorii au fost evacuati. Potrivit ISU Arad, un incendiu a izbucnit la Scoala Generala din localitatea Socodor, la o grinda din podul cladirii. Intervin pompierii militari ai Detasamentului Ineu…

- Elevul de la Liceul Ion Creanga, reținut pentru tentativa de omor dupa ce a atacat-o pe profesoara de limba japoneza cu un cuțit, ar fi premeditat fapta, arata observatornews.ro. Potrivit sursei citate, elevul care și-a injunghiat profesoara ar fi postat pe grupul de Whatsapp al clasei mesarul: „Ar…