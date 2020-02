Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Federatiei Internationale de Culturism (IFBB), spaniolul Rafael Santonja, va avea miercuri o intalnire la Bucuresti cu premierul Ludovic Orban in cadrul unei campanii mondiale de promovare a sportului sanatos, a declarat, pentru AGERPRES, presedintele Federatiei Romane de Culturism si Fitness,…

- UPDATE – Audierile ministrilor propusi in Guvernul Orban II continua marti in comisiile reunite de specialitate ale Parlamentului. Potrivit programului aprobat de Birourile reunite ale Legislativului, marti, sunt asteptati in comisiile parlamentare reunite, pentru audieri, Virgil Popescu – ministrul…

- Premierul Ludovic Orban viziteaza vineri fabrica Ford de la Craiova, ocazie cu care va face si un test-drive cu “Puma”, noul model produs de compania auto. El este insotit de o delegatie formata de ministrul Apararii Nationale, Ionel Ciuca, ministrul Economiei, Virgil Popescu, ministrul Transporturilor…

- Efortul financiar guvernamental pentru construirea unei piste de bob si sanie, in Romania, in prezent, de aproximativ 25-30 de milioane de euro, este mult prea mare, chiar daca singura pista de acest gen, de la Sinaia, este "o ruina", a declarat, joi, la Brasov, ministrul interimar al Tineretului si…

- Primaria Brașov are in plan extinderea domeniului schiabil din Poiana Brașov cu 30 de hectare. Vor fi amenajați inca 10 kilometri de partie și vor fi construite doua noi sisteme de transport pe cablu: o telegondola și un telescaun. De asemenea, va fi amenajat un nou lac de acumulare. Valoarea investiției…

- Premierul Ludovic Orban și mai mulți miniștri au mers, joi, la Palatul Cotroceni, pentru a-i prezenta președintelui Klaus Iohannis situația Guvernului la o luna de la investire. La intrevedere a participat și vicepremierul Raluca Turcan.Citește și: ULTIMA ORA Prefectul din Caraș-Severin, sub…

- Ionuț Stroe, 40 de ani, ex-purtatorul de cuvant al PNL, a fost numit ministru Tineretului și Sportului in guvernul condus de Ludovic Orban la inceputul lunii noiembrie.Conform fișei postului, Ionuț Stroe și-a publicat pe site-ul Guvernului Romaniei declarația de avere.Astfel, Ionuț Stroe deține un autoturism…

- Parada militara la care au participat peste 500 sute de militari din Garniozoana Craiova, soldați polonezi dislocați la Craiova, dar și voluntari insoțiți de caini de salvare a fascinat cele 8.000 de persoane prezente, scrie Mediafax. „Eu imi doresc sa fiu militar, iar prietenul meu jandarm”, a spus…