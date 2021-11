Preşedintele Federaţiei kenyene de fotbal a fost arestat Nick Mwendwa, presedintele Federatiei kenyene de fotbal (FKF), organizatie plasata sub tutela in urma acuzatiei de coruptie, a fost arestat, a anuntat vineri o sursa din politie, transmite AFP. Mwendwa a fost arestat intr-un hotel din Nairobi, la o zi dupa decizia guvernului kenyan de a numi un comitet interimar pentru a conduce federatia, dupa ce o ancheta a aratat ca aceasta a deturnat fonduri primite de la guvern si de la mai multi sponsori, ceea ce FKF contesta. Mwendwa, in varsta de 41 de ani, conduce din 2016 FKF, care in ultimii ani a fost tinta controverselor si acuzata… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

