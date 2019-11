Preşedintele face anunţul. Ce se va întâmpla cu taxele vamale pentru maşinile importate din UE SUA trebuie sa decida pana la 14 noiembrie daca va impune tarife de 25% pentru vehiculele si piesele auto importate din UE, in baza unei legi cunoscuta sub numele Sectiunea 232.



Aplicarea acestor tarife a fost deja amanata o data pentru sase lun



Informatia a fost confirmata pentru Reuters de oficiali ai Uniunii Europene.



"Am primit indicii solide de la administratia americana ca nu vor fi introduse tarife asupra bunurilor noastre in aceasta saptamana", a declarat luni un oficial al UE.



"Credem ca nimic nu se va intampla pentru moment, dar amenintarea tarifelor… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Trump da Europei un ragaz de șase luni, inainte de a impune taxe vamale pentru mașinile produse in UE Presedintele american Donald Trump este asteptat sa anunte in aceasta saptamana ca intarzie cu alte sase luni decizia privind o eventuala impunere de taxe vamale pentru masinile importate din UE, relateaza…

- Presedintele american Donald Trump este asteptat sa anunte in aceasta saptamana ca intarzie cu alte sase luni decizia privind o eventuala impunere de taxe vamale pentru masinile importate din Uniunea Europeana, relateaza luni Politico, citand o persoana familiarizata cu dosarul, potrivit Reuters.SUA…

- Se anunța finalul pentru mașinile diesel, dar și cele pe benzina. Este anunțul care vizeaza milioane de șoferi. Totul este oficial. Milioane de euro sunt in joc. Decizie extrem de importanta luata la cel mai inalt nivel. Guvernul german a decis sa ajoreze semnificativ subvenția acordata pentru achiziționarea…

- Sefii principalelor institutii ale Uniunii Europene au calificat vineri drept o "greseala istorica grava" blocarea inceperii negocierilor de aderare cu Macedonia de Nord si Albania de catre anumite state membre la summitul UE de la Bruxelles, relateaza AFP si Reuters. "Este o greseala…

- Turcia afirma ca a informat Statele Unite ale Americii, Rusia si aliatii sai europeni in legatura cu operatiunea lansata miercuri in nordul Siriei impotriva militiilor kurde. Ministerul turc al Apararii a precizat ca au fost informate de asemenea Germania, Marea Britanie, Franta si Italia,…

- Premierul britanic Boris Johnson i-a transmis presedintelui Consiliului European Donald Tusk ca este nevoie dinamism si flexibilitate din partea Uniunii Europene daca se doreste sa se ajunga la un acord in privinta Brexitului, conform unui purtator de cuvant al guvernului britanic, informeaza Reuters.…

- Uniunea Europeana ia in considerare introducerea unor noi taxe in domeniul energiei pentru ca Blocul comunitar sa iși atinga mai ușor țintele in domeniul combaterii schimbarilor climatice, au anunțat vineri mai mulți oficiali de rang inalt, citați de Reuters, anunța MEDIAFAX.Citește și: EXCLUSIV…

- Conflictul intre fortele ucrainene lupta si separatistii pro-rusi din regiunea Donbas s-a soldat cu peste 13.000 de morti incepand din 2014, iar ciocnirile sporadice continua in ciuda unui armistitiu, reaminteste Reuters. Ucraina, Rusia, Germania si Franta au negociat ultima oara in octombrie 2016…