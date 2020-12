Stiri pe aceeasi tema

- Porcsalmi Balint a anunțat pe Facebook ca demisioneaza de la șefia partidului UDMR. El indeplinea funcția de președinte executiv.„Suntem dupa doi ani dificili și patru alegeri reușite pentru UDMR. Sunt recunoscator colegilor mei și voluntarilor noștri cu care am luptat impreuna. In 2017 am fost ales…

- Președintele UDMR, Kelemen Hunor, spune intr-un mesaj pe Facebook ca a participat joi dimineața la o discuție informala in prezența președintului Klaus Iohannis, cu liderii PNL și USR PLUS, Ludovic Orban, Dan Barna și Dragoș Tudorache. Discuțiile oficiale incepe sambata.

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, miercuri, la Targu Mures, ca daca formatiunea sa politica va fi cooptata la guvernare, nu va intoarce spatele si isi va asuma participarea intr-un viitor Executiv, dar ca deocamdata este prematur sa se pronunte, interesul Uniunii fiind acum asigurarea…

- Premierul Ludovic Orban a declarat, sâmbata, la Timișoara, întrebat daca va fi premier și dupa alegerile din decembrie, ca primul ministru îl da partidul care câștiga alegerile, în replica dupa ce USR-PLUS a anunțat ca intra în alegerile parlamentare cu dorinta de…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat joi ca este de acord cu propunerea presedintelui UDMR, Kelemen Hunor, de a se organiza consultari la Palatul Cotroceni pentru a se ajunge la un consens in privinta datei alegerilor.Citește și: SONDAJ CURS - Intenția de vot pentru partide la alegerile…

- Kelemen Hunor sustine ca este optimist in privinta rezultatelor pe care UDMR le va obtine la alegerile parlamentare. "Daca noi in 2016 cu 195 primarii castigate am obtinut aproape 7% la alegerile parlamentare, sunt optimist ca dupa acest rezultat de la alegerile locale, cu 199 primarii castigate,…