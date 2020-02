Presedintele executiv al Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului si Memoria Exilului Romanesc, Alexandra Toader, a infirmat, duminica, zvonurile privind desfiintarea IICCMER, dar a admis ca bugetul institutiei este mult mai mic fata de anii anteriori.



"In niciun caz nu se desfiinteaza. Se reinfiinteaza, as putea spune. Este un buget, intr-adevar, mult mai mic fata de anii anteriori. Cred ca este unul dintre cele mai slabe bugete din ultimii ani, insa se poate construi chiar si asa. Problema a fost ca nu a existat o executie bugetara in acesti ani si tocmai din acest motiv,…