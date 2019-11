Stiri pe aceeasi tema

- Republicanii au cerut sambata ca fiul fostului vicepresedinte Joe Biden, si avertizorul care a declansat procedura de destituire a presedintelui Donald Trump sa fie chemati sa depuna marturie la audierile publice care vor incepe saptamana viitoare, scrie Reuters, citata de NEWS.ro.Democratii, care…

- Presedintele american Donald Trump a declarat vineri ca "o majoritate infuriata" de votanti americani il va sustine in timpul anchetei pentru destituire declansata de democrati in Congresul SUA, relateaza Reuters. Intr-o arena plina ochi din Tupelo, Mississippi, Trump si-a exprimat pe larg nemultumirile,…

- Presedintele american Donald Trump a calificat marti seara procedura de destituire care il ameninta drept o "lovitura de stat", dupa ce in ultimele zile a lansat atacuri in toata regula la adresa opozitiei democrate, transmite miercuri AFP, preluata de Agerpres. "Ajung la concluzia ca ceea ce este pe…

- Presedintele american Donald Trump a calificat marti seara procedura de destituire care il ameninta drept o "lovitura de stat", dupa ce in ultimele zile a lansat atacuri in toata regula la adresa opozitiei democrate, transmite miercuri AFP. "Pe masura ce aflu din ce in ce mai mult in fiecare…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat marți ca nu s-a întâlnit și nu a discutat niciodata cu avocatul personal al omologului sau american Donald Trump, Rudy Giuliani, relateaza Mediafax citând Bloomberg. "Nu m-am întâlnit niciodata cu Rudy Giuliani",…

- Presedintele american Donald Trump vrea sa-l intalneasca pe asa-zisul avertizor de integritate care a reclamat o discutie a lui Trump cu omologul sau ucrainean, declansand in Congres o procedura de destituire a liderului de la Casa Alba, relateaza luni dpa."Ca orice american, am dreptul…

- "Ceea ce se intampla acum este cea mai mare inselatorie din istoria politicii americane", a afirmat Trump intr-un mesaj video postat pe Twitter. Liderul de la Casa Alba a sustinut ca opozitia democrata "vrea sa confiste totul", mentionand ca este vorba de arme, servicii medicale, dar si de…

- Presedintele american, Donald Trump, si-a manifestat duminica speranta ca va fi posibila publicarea conversatiei avute cu omologul sau ucrainean Volodimir Zelenski, in care democratii sustin ca Trump i-ar fi cerut acestuia din urma investigarea fiului fostului vicepresedinte Joe Biden, in timp ce…