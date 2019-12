Stiri pe aceeasi tema

- Grecia si Turcia sustin tabere opuse in razboiul din Libia. Turcia este de partea Guvernului Libian de Uniune (GNA), cu sediul la Tripoli (vest) si recunoscut de ONU, cu care a semnat un acord militar, precum si un acord maritim denuntat vehement de Grecia. Aceasta din urma il sustine pe…

- Statele Unite sunt ”foarte ingrijorate” de o intensificare a confruntarilor armate in Libia, pe care o imputa prezentei unui numar tot mai mare de mercenari rusi in serviciul fortelor maresalului Khalifa Haftar, potrivit unui oficial de la Departamentul de Stat, relateaza Reuters, citata de NEWS.ro.Maresalul Haftar,…

- Guvernul libian de uniune nationala (GNA), recunoscut de ONU si cu sediul la Tripoli, a anuntat joi "punerea in aplicare" a unui acord de cooperare militara semnat recent cu Turcia, deschizand calea unei interventii mai directe a Ankarei in Libia, comenteaza AFP. Turcia sprijina deja GNA…

- Aceasta intalnire intre Erdogan si al-Sarraj a avut loc duminica - cu usile inchise - la Istanbul, la cateva zile dupa ce Ankara a amenintat sa trimita trupe in Libia care sa-l sustina pe seful GNA, recunoscut de ONU.”Noi nu vom permite nimanui sa controleze Libia (...). Aceasta este o…

- Presedintele egiptean Abdel Fattah el-Sisi a denuntat marti orice veleitate de controlare a Libiei vecine, la doua zile dupa o intalnire intre presedintele turc Recep Tayyip Erdogan si seful Guvernului de Uniune Nationala (GNA) Fayez al-Sarraj, relateaza AFP potrivit news.roAceasta intalnire…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan l-a primit duminica, pentru a doua oara in mai putin de o luna, pe seful Guvernului libian de uniune nationala (GNA), Fayez al-Sarraj, la cateva zile dupa ce evocase trimiterea de trupe turce in Libia in sprijinul acestuia, transmite AFP. Intalnirea, desfasurata…

- Turcia ar putea lansa o interventie militara in Libia, a avertizat marti presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, citat de postul TRT si de agentia de presa ANSA."In cazul in care vom fi invitati de Guvernul Fayez al-Sarraj pentru o interventie militara, Turcia va decide autonom ce tip de…

- Guvernul libian de Uniune Nationala (GNA) a semnat un nou acord militar cu Turcia, principalul sau sustinator in conflictul in care se confrunta cu fortele din estul Libiei, conduse de Khalifa Haftar, au anuntat joi autoritatile turce, informeaza AFP. Acordul "de cooperare militara si securitate" a…