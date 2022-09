Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de externe al Turciei l-a convocat marți pe ambasadorul Germaniei la Ankara pentru a protesta fața de declarațiile facute de catre un politician german care l-a asemanat pe președintele turc Tayyip Erdogan cu un „mic șobolan de canalizare”, transmite Reuters.

- Federația Rusa iși poate retrage contingentul militar care participa la razboiul civil sirian de partea forțelor guvernamentale lui Bashar al-Assad pentru a-l redirecționa catre razboiul cu Ucraina, scrie Reuters , relateaza Ukrinform.Exista date ca șeful serviciilor de informații turce, Hakan Fidan,…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a anunțat o noua campanie de explorare a gazelor din Mediterana de Est. El a precizat ca acesata se va desfasura in apele teritoriale ale Turciei, pentru a evita astfel orice polemica cu Grecia si Ciprul. Totuși, Grecia este in alerta, in condițiile in care tensiunile…

- Ministerul Energiei din Turcia va incerca sa rezolve o disputa aparuta intre partile implicate in proiectul unei centrale nucleare in valoare de 20 de miliarde de dolari, pe care grupul rus Rosatom o construieste la Akkuyu in sudul Turciei, transmite Reuters. Fii la curent cu cele mai noi…

- Pompierii au incercat vineri sa stinga, de la sol si pe calea aerului, un incendiu de vegetatie din apropierea unor zone rezidentiale din sud-vestul Turciei, a anuntat autoritatea forestiera, evenimentul amintindu-le turcilor de incendiile care au facut ravagii in aceeasi regiune anul trecut, informeaza…

- Twitter s-a confruntat joi cu probleme de functionare care au afectat mii de utilizatori de pe tot globul, conform site-ului specializat Downdetector.com , informeaza Reuters. Au fost inregistrate peste 27.000 de incidente in care utilizatorii au raportat probleme de functionare ale Twitter in Statele…

- Autoritatile vamale turce au arestat o nava rusa de tip cargo ce transporta grau ucrainean furat, a anuntat duminica ambasadorul Ucrainei de la Ankara, informeaza Reuters. "Avem o cooperare deplina. Nava se afla in prezent la intrarea in port si a fost arestata de autoritatile vamale ale Turciei", a…