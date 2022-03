Preşedintele Emmanuel Macron spune că Renault trebuie să decidă dacă rămâne în Rusia Presedintele Emmanuel Macron a declarat joi ca respecta decizia Renault de suspenda operatiunile la fabrica sa Moscova si este la latitudinea companiilor daca vor sa ramana in Rusia, daca sectorul lor nu a fost afectat de sanctiuni, transmite Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

