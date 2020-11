Preşedintele Emmanuel Macron face apel la un "răspuns rapid şi coordonat" împotriva terorismului Tarile europene "au nevoie de un raspuns rapid si coordonat" pentru a face fata amenintarii teroriste, a declarat marti presedintele francez Emmanuel Macron la finalul unui mini-summit prin videoconferinta la care au participat mai multi lideri europeni, organizat dupa atacurile teroriste din Franta si Austria, relateaza AFP. In opinia presedintelui francez, acest raspuns trebuie sa se refere in special la "dezvoltarea unor baze de date comune, la schimburile de informatii si consolidarea politicilor penale" si la o "punere in aplicare completa si riguroasa a arsenalului de masuri" de care Europa… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Valul doi de COVID-19 e mai greu și apasa tot mai mult pe sistemele medicale ale țarilor din Europa. Incepand cu luna octombrie, zeci de mii de noi cazuri sunt raportate zilnic in Europa. Țarile, precum UK, Franța, Germania, Austria, Spania sau Italia au adoptat noi masuri drastice in speranța ca vor…

- Orice stat din Europa poate reprezenta o tinta terorista, avertizeaza SRI printr-o postare pe pagina de socializare a instituției. In Romania nivelul de alerta terorista ramane Albastru-Precaut, iar Serviciul Roman de Informatii coopereaza permanent atat cu partenerii institutionali interni din cadrul…

- Serviciul Roman de Informații a transmis, marți, la aproape 24 de ore de la atacul din capitala Austriei, intr-o tara central-europeana, ferita de asemenea de atentate teroriste in istoria recenta, este un avertisment ca orice stat din Europa poate reprezenta o tinta.”Terorism in vremea pandemiei…

- Ministrul francez de Interne, Gerald Darmanin, a anuntat luni ca se va deplasa in Tunisia si Algeria la sfarsitul saptamanii pentru a aborda chestiunea luptei impotriva terorismului si expulzarea strainilor "radicalizati", relateaza AFP, potrivit Agerpres. "Voi pleca la sfarsitul saptamanii", a spus…

- Franta a lansat un apel catre liderii tarilor membre ale Uniunii Europene sa adopte masuri impotriva Turciei, dupa ce presedintele turc Tayyip Erdogan l-a atacat dur pe omologul sau francez Emmanuel Macron, punandu-i la indoiala "sanatatea mintala" si i-a chemat pe turci sa boicoteze produsele frantuzesti,…

- Franta a lansat un apel catre liderii tarilor membre ale Uniunii Europene sa adopte masuri impotriva Turciei, dupa ce presedintele turc Tayyip Erdogan l-a atacat dur pe omologul sau francez Emmanuel Macron, punandu-i la indoiala "sanatatea mintala" si i-a chemat pe turci sa boicoteze produsele frantuzesti,…

- Epidemiologul Arnaud Fontanet, consilier stiintific al guvernului francez, a afirmat astazi ca coronavirusul se raspandeste acum mai rapid decat in primavara, in faza initiala a pandemiei. Acesta a emis unul dintre cele mai puternice avertismente de pana acum cu privire la amploarea valului care a cuprins…

- Virusul SARS-CoV-2 se raspandeste mai rapid in prezent decat in primavara, in faza initiala a pandemiei, a afirmat vineri epidemiologul Arnaud Fontanet, consilier stiintific al guvernului francez, emitand unul din cele mai puternice avertismente de pana acum cu privire la amploarea valului care a cuprins…