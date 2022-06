Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele francez, Emmanuel Macron, a aterizat marți seara, 14 iunie, pe aeroportul Mihail Kogalniceanu din județul Constanța, cu o intarziere de 40 de minute fața de ora programata. Aflat in primul sau turneu in sud-estul Europei dupa invazia rusa din Ucraina, Emmanuel Macron a fost intampinat pe…

- Președintele francez Emmanuel Macron a declarat marți, 14 iunie, inainte de a pleca spre baza Mihail Kogalniceanu de la Constanța, ca vine in Romania in semn de susținere a soldaților francezi aflați in țara noastra de cateva luni, a transmis Palatul Elysee . „Dragi compatrioți, voi fi in Romania in…

- Presedintele francez, Emmanuel Macron, este asteptat marti in Romania, in primul sau turneu in sud-estul Europei, dupa invazia rusa din Ucraina. Marti seara, acesta va merge la Constanta, pentru a-i saluta pe cei 500 de soldati francezi care sunt desfasurati la baza militara a NATO de la Mihail Kogalniceanu,…

- Insotit de ministrii de externe, Catherine Colonna, si apararii, Sebastien Lecornu, președintele Franței, Emmanuel Macron, va ajunge la sfarsitul zilei de marți la baza Mihail Kogalniceanu, langa Constanta, principalul port romanesc la Marea Neagra, punct devenit strategic dupa inceputul razboiului.…

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron a facut declarații neașteptate cu privire la Rusia, avand in vedere contextul actual. Mai exact Macron susține ca este vital ca Rusia sa nu fie umilita pentru ca, atunci cand luptele inceteaza in Ucraina, sa poata fi gasita o solutie diplomatica, adaugand ca, in…

- Data de 9 mai va fi un punct de cotitura an razboiul de la granița. Ziua Victoriei, care a marcat sfarsitul Celui De-al Doilea Razboi Mondial, ar putea deveni momentul in care Rusia declara, oficial, razboi Ucrainei. Putin a sustinut in toata acesata perioada ca invazia este doar o operatiune speciala…

- Situația din Ucraina continua sa fie in atenția Europei, fiind abordata și in cadrul discursului premierului Ciuca, susținut miercuri la Baza Kogalniceanu. Nicolae Ciuca a fost prezent, miercuri, alaturi de președintele Klaus Iohannis și de premierul Belgiei, Alexander De Croo, la Baza 57 Aeriana Mihail…

- Germania a declansat miercuri un plan de urgenta pentru administrarea rezervelor de gaz, plan care ar putea duce la rationalizarea energiei pentru cea mai mare economie europeana, daca cererea Rusiei de a plati cu ruble combustibilul livrat va duce la intreruperea sau oprirea furnizarii. Insistenta…