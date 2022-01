Stiri pe aceeasi tema

- Aseara a inceput o noua ediție Survivor Romania. Printre concurenții de la acest concurs se numara și maramureșeanul Liviu Mihalca, un pasionat al dansului popular. Echipa sa a reușit aseara sa se impuna cu scorul de 10-8, la finalul unui joc in care concurenții au dat totul. Mihalca a adus și el o…

- Fostul ministru al culturii, deputatul Bogdan Gheorghiu, a adus un omagiu, astazi de Ziua Culturii Naționale, oamenilor de cultura carte au plecat la ceruri in 2021: actorul Ion Caramitru și poeta Carmen Veronica Steiciuc. ”Ziua Culturii Nationale a devenit de-a lungul timpului pe langa un motiv de…

- Obligativitatea purtarii mastii de protectie in locurile publice va fi valabila pentru toti francezii care au cel putin 6 ani, incepand de luni, conform uni decret, informeaza News.ro Astfel, copiii cu varsta de cel putin 6 ani vor fi nevoiti sa poarte masca in locurile care primesc public, in transportul…

- Fostul președintele al Statelor Unite, Barack Obama, a adus un omagiu arhiepiscopului Desmond Tutu, aclamat ca erou in lupta imporiva sistemului de segregare rasiala apartheid din Africa de Sud, relateaza BBC.

- Cat a incasat Primaria Alba Iulia din PARCARILE cu PLATA din oraș, in mai puțin de un an Cat a incasat Primaria Alba Iulia din PARCARILE cu PLATA din oraș, in mai puțin de un an Inca de la inceputul acestui an, 18 ianuarie 2021, Primaria municipiului Alba Iulia a inceput tarifarea locurilor de parcare…

- DOCUMENT Fostul arhiepiscop de Alba Iulia, Andreicuț, ținta unui colonel al Securitații comuniste. ”Aseara am vrut sa-l impușc” O declarație olografa a fostului vicepreședinte (1978-1988) al Consiliului Orașenesc din Campia Turzii, vorbește despre marturia unui fost colonel de Securitate, Vasile Pop,…

- Cetațenii care nu au la ei acte de identitate in timpul aflarii in locurile publice vor fi amendați cu pina la 600 de lei, transmite Noi.md. Cu o astfel de propunere a venit Ministerul Afacerilor Interne și se refera la introducerea unor modificari la Codului penal, precum și la Legea privind actele…

- Incidentul de saptamana trecuta, cand actorul Alec Baldwin a impușcat cu o arma de recuzita doi colegi de platou, a dus la moartea directoarei de imagine și ranirea regizorului Joel Souza, scrie...