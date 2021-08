Stiri pe aceeasi tema

- Directorul Agentiei Centrale americane de Informatii (CIA) William Burns s-a intalnit cu premierul israelian Naftali Bennett la Tel Aviv si au discutat despre Iran, anunta Guvernul israelian, relateaza Reuters. Tensiuni au crescut puternic in Orientul Mijlociu, in urma unui atac cu drone vizand…

- William Burns, directorul Agentiei Centrale pentru Informatii din SUA (CIA), se afla marti in vizita oficiala in Israel, pentru convorbiri care se vor concentra pe amenintarea strategica generata de Iran, iar ulterior se va deplasa in teritoriul palestinian Cisiordania. Conform site-urilor…

- Seful diplomatiei ruse Serghei Lavrov a declarat miercuri ca situatia din Afganistan are tendinta sa se deterioreze rapid si a dat asigurari ca Moscova este gata sa-si apere aliatii regionali daca va fi necesar, informeaza Reuters, potrivit Agerpres. Presedintele rus Vladimir Putin i-a spus luni…

- Presedintele Egiptului, Abdel Fattah al-Sissi, a inaugurat sambata o baza navala strategica in Marea Mediterana, in apropiere de frontiera cu Libia, al carei obiectiv va fi securizarea legaturilor maritime, combaterea contrabandei si a imigratiei ilegale, transmit EFE si AFP. "Este cea mai…

- Ministrul de externe al Egiptului, Sameh Shoukry, a avut marti, la Doha, o intrevedere cu emirul Qatarului, Tamim bin Hamad Al Thani, in timpul primei sale vizite diplomatice in tara din Golf dupa ruptura regionala din 2017, informeaza dpa. Sameh Shoukry i-a transmis lui Tamim o scrisoare…

- Presedintele francez Emmanuel Macron si omologul sau egiptean Abdel Fattah el-Sisi au discutat marti, intr-o videoconferinta, cu regele Abdullah al II-lea al Iordaniei, in vederea unei medieri in Orientul Mijlociu privind un „armistitiu rapid si evitarea unei extinderi a conflictului”, anunta Palatul…

- ​Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan l-a acuzat pe omologul sau american, Joe Biden, ca are mâinile patate de sânge din cauza sustinerii atacurilor aeriene ale Israelului în Fâsia Gaza, relateaza AFP și Barrons, potrivit News.ro. „Scrieti istoria cu mâinile…