Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Dumei de Stat a Federatiei Ruse, Viaceslav Volodin, a declarat marti ca Ucraina "face totul" pentru ca trupele ruse sa nu-si incheie "operatiunea militara speciala" la frontierele republicilor separatiste autoproclamate Donetk si Lugansk din estul Ucrainei, informeaza Reuters, care citeaza…

- Ofensiva Rusiei in regiunea Donbas din estul Ucrainei ”si-a pierdut avantul si este mult intarziata”, declarat duminica dimineata serviciul de informatii militare al Regatului Unit, transmite Reuters. „In conditiile actuale, este putin probabil ca Rusia sa-si accelereze semnificativ ritmul de avansare…

- Ofensiva rusa continua in estul Ucrainei, in ciuda pierderilor suferite, anunța Statul General al armatei ucrainene in a 81-a zi a razboiului. Unitațile rusești se regrupeaza in anumite zone, pentru refacerea forțelor și realimentare. Ucrainenii susțin ca au respins 12 atacuri in regiunile Donețk și…

- Peste 643 de copii au fost raniți in Ucraina ca urmare a agresiunii armate pe scara larga din partea Federației Ruse. In dimineața zilei de 11 mai 2022, numarul oficial al copiilor victime nu s-a schimbat – 226. Numarul raniților a crescut – 417. Aceste cifre nu sunt definitive, intrucat se lucreaza…

- Atacurile trupelor ruse s-au concentrat, peste noapte, in estul Ucrainei. Numeroase explozii s-au auzit in regiunea Lugansk, unde se duc lupte pentru controlul a doua localitați. Trupele ucrainene s-au retras din Popansa, care este acum sub controlul rușilor. In regiunea Donețk, primarul din Sloviansk…

- Ce granite va avea Ucraina dupa incheierea „operatiunii speciale militare” ruse depinde de decizia cetatenilor acestei tari, a declarat presedintele Dumei de Stat (camera inferioara a parlamentului rus), Viaceslav Volodin, citat de agentia de presa rusa Interfax.

- UPDATE 3 Trupele ruse au inceput sa bombardeze marti dupa-amiaza combinatul siderurgic Azovstal, din orasul Mariupol, port ucrainean la Marea Azov, dupa ce soldati ucraineni ar fi incalcat incetarea focului, a anuntat Ministerul Apararii rus, citat de agentia de presa RIA, transmite Reuters. „A fost…

- Rusia intenționeaza sa trimita profesori din cadrul școlilor militare la razboi, in Ucraina, potrivit informațiilor publicate de Comandamentul Forțelor Armate ale Ucrainei. Potrivit sursei citate, rușii accelereaza mobilizarea pe teritoriul sau. Țara agresoare incearca sa inroleze in razboi profesori…