Presedintele Donald Trump vrea bani!

- Liderii statelor din NATO se reunesc miercuri si joi, la Bruxelles, in cadrul unui summit unde este de asteptat ca presedintele american Donald Trump sa le ceara din nou celorlalte tari membre ale Aliantei sa isi majoreze cheltuielile pentru aparare, transmite AFP, informeaza Agerpres.La finalul…

- Secretarul general al NATO, norvegianul Jens Stoltenberg, s-a declarat increzator marti in capacitatea conducatorilor tarilor membre ale Aliantei de a-si demonstra unitatea in pofida divergentelor lor in cursul summitului din 11-12 iulie la Bruxelles, scrie agerpres.ro.

- Prima zi a reuniunii ministrilor apararii din statele membre ale NATO, de la Bruxelles, din 7 iunie, a constituit un prilej de evaluare a progresului inregistrat in procesul de adaptare a Aliantei la provocarile complexe ale mediului actual de securitate, ca urmare a deciziilor Summit-urilor din Tara…

- Ministrii apararii din statele membre NATO se intalnesc azi la Bruxelles pentru a pune la punct ultimele detalii inaintea summitului de luna viitoare. Pe agenda sunt mai multe subiecte legate de structura de comanda a Aliantei, majorarea efectivelor si amenintarile din flancul estic.

- Reuniunea - cea de a saptea din ultimii doi ani - ar urma sa fie consacrata conflictului din Ucraina, unde Moscova este acuzata ca-i sustine pe separatistii prorusi din Est."Este important sa discutam cu Rusia", sustine secretarul general al NATO Jens Stoltenberg, care, pe de alta parte,…

- Presedintele francez, Emmanuel Macron, i-a prezentat, marti, secretarului general al NATO, Jens Stoltenberg, ''rolul aparte pe care Franta vrea sa-l joace'' in cadrul Aliantei, cu doua luni inaintea summitului de la Bruxelles, transmite AFP, citand un comunicat al Palatului Elysee.…

- Ministrul afacerilor externe, Teodor Melescanu, a participat vineri la reuniunea ministrilor de externe NATO desfasurata la Bruxelles, ultima in acest format inaintea Summitului NATO din iulie, informeaza un comunicat al Ministerului Afacerilor Externe (MAE) transmis AGERPRES. Sesiunea a cuprins patru…

- Unioniștii au lansat miercuri o campanie la Chișinau, București și Timișoara, urmeaza sa fie anunțata și la Bruxelles, despre strangerea a peste 1 milion de semnaturi in Romania, Republica Moldova și diaspora pentru modificarea Constituției Romaniei, care sa cuprinda o referire explicita la unirea cu…