- Presedintele Donald Trump a decis sa prelungeasca decizia de ”inghețare” a eliberarii cartilor verzi (green card) si sa suspende acordarea mai multor categorii de vize pentru munca, a anuntat luni, 22 iunie, intr-un briefing, Casa Alba, informeaza BBC. Hotararile sunt valabile pana la finalul acestui…

- Numarul noilor șomerilor înregistrați în SUA a continuat sa scada saptamâna trecuta fiind depuse doar 4,42 milioane de noi cereri, dar șomajul ramâne la un nivel istoric, potrivit cifrelor lansate joi de Departamentul Muncii, citeaza de AFP.Saptamâna precedenta,…

- Luni, la intalnirea sa obișnuita cu presa, președintele Donald Trump a anunțat ca, in fața crizei economice provocate de epidemia de coronavirus, a decis sa ia masuri pentru protejarea locurilor de munca ale americanilor. “In lumina atacului ‘Dușmanului invizibil’ și in fața necesitații de a proteja…

- Orice manager cu experienta stie ca succesul nu poate fi atins fara angajati implicati, care sa-si puna toate aptitudinile profesionale in valoare si care sa atinga un grad inalt de performanta, in fiecare zi. Cu toate ca in fiecare companie exista cativa angajati cu valori morale suficient…

- Institutiile de cultura din subordinea Consiliului Judetean Satu Mare isi intrerup activitatea, contractele de munca ale angajatilor se suspenda, acestia urmand sa primeasca o indemnizatie in cuantum de 75% din salariul de baza, informeaza administratia judeteana, vineri, printr-un comunicat de presa.…