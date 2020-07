Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Donald Trump a evocat joi pentru prima data posibilitatea amanarii alegerilor prezidentiale in SUA. El a mentionat riscul de fraude ale votului prin corespondenta in contextul pandemiei de COVID-19, transmite AFP. ″Cu votul prin corespondenta (…) 2020 va fi scrutinul cel mai inexact si…

- Presedintele american Donald Trump a evocat joi pentru prima oara posibilitatea amanarii alegerilor prezidentiale din Statele Unite programate pentru luna noiembrie din cauza pandemiei de COVID-19, invocand riscul fraudarii acestora.

- Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a cerut amanarea alegerilor prezidențiale din 2020, scrutin in care urmeaza sa se confrunte cu fostul vicepreședinte Joe Biden, pe motiv ca votul prin corespondența ar putea duce la fraudarea alegerilor, relateaza...

- Donald Trump a cerut amanarea alegerilor prezidențiale din noiembrie, afirmand ca votul masiv prin corespondența poate duce la frauda și rezultate inexacte, transmite BBC.El a sugerat o intarziere pana cand oamenii pot vota „corect, in siguranța și in siguranța”. Sursa cirata noteaza…

- Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a cerut amanarea alegerilor prezidențiale din 2020, scrutin in care urmeaza sa se confrunte cu fostul vicepreședinte Joe Biden, pe motiv ca votul prin corespondența ar putea duce la fraudarea alegerilor, relateaza BBC.

- Presedintele Donald Trump a anuntat joi anularea organizarii conventiei republicane prevazuta sa aiba loc in Florida luna viitoare din cauza pandemiei noului coronavirus, care a depasit in SUA pragul de de patru milioane de persoane infectate, transmite AFP.

- „Noi, liberalii, vrem alegeri locale in septembrie. Daca și PSD dorește acest lucru, atunci sa renunțe la raspandirea teoriilor abracadabrante despre Covid!“ PSD a facut țara praf in cei trei ani cat s-a aflat la guvernare, iar acum incearca prin aceleași manipulari și minciuni sa arunce in carca PNL…

- Cu doar patru zile inainte de data scrutinului prezidențial, duminica, 10 mai, puterea de la Varșovia a acceptat, in cele din urma, miercuri seara, sa-l amane. Din cauza restricțiilor impuse de pandemia de coronavirus, puterea dorise sa-l organizeze exclusiv prin corespondența. Decizia renunțarii la…