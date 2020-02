Stiri pe aceeasi tema

- Harvey Weinstein a fost uimit de verdictul primit luni, la New York, si sustine in continuare ca este nevinovat. Fostul mogul de la Hollywood a fost dus la spital, luni, dupa ce s-a plans de dureri la nivelul pieptului, scrie news.ro.Avocatul Arthur Aidala a declarat ca Weinstein a fost uluit…

- Un incendiu s-a produs in urma cu scurt timp la o hala de depozitare/producție saltele din localitatea Urlați, Prahova.Incendiul se manifesta generalizat la intreaga construcție, iar pentru lichidarea flacarilor, pompierii militari intervin cu 8 mașini de stingere, o autoscara și doua autospeciale…

- Verdictul unui tribunal din Arabia Saudita in legatura cu uciderea lui Jamal Khashoggi este "departe de asteptarile Turciei sau ale comunitatii internationale" pentru a se face dreptate, a declarat luni Ministerul de Externe turc, citat de DPA potrivit Agerpres. Procesul nu a facut nici macar lumina…

- Un incendiu de amploare cu degajari mari de fum a izbucnit joi dimineața intr-o hala industriala din Campia Turzii, județul Cluj. Focul se manifesta pe o suprafața de 4.000 de metri patrați de acoperiș.Alerta s-a dat in jurul orei 7:30, dupa ce o hala industriala din Campia Turzii a luat foc. Potrivit…

- Cu un buget de doar 110 euro, un antreprenor a realizat o reclama emotionanta de Craciun, ce il are ca protagonist chiar pe fiul in varsta de doi ani al barbatului. Campania inedita, sub sloganul „Fii copil Craciunul acesta!“, a fost gandita pentru a incuraja oamenii sa mearga la cumparaturi si in magazinele…

- Fostul ministru al Justiției și ex președinte al Curții Constituționale Alexandru Tanase susține ca noul Procuror General Alexandr Stoianoglo este o persoana care stie cum sa-și pastreze independența pentru a curma practica dosarelor la comanda.