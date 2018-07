Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, l-a nominalizat luni pe judecatorul Brett Kavanaugh la Curtea Suprema, informeaza Reuters. Numirea trebuie aprobata de Senat, unde Partidul Republican al presedintelui detine majoritatea. Kavanaugh, judecator la o curte de apel federala, in varsta de 53 de…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat vineri ca intentioneaza sa anunte pe 9 iulie persoana nominalizata pentru postul de judecator ce va deveni liber la Curtea Suprema si ca are in prezent cinci finalisti, printre care doua femei, transmite Reuters. Discutand cu reporterii…

- O importanta reforma a imigratiei destinata sa puna capat separarii familiilor de migranti clandestini in SUA a fost respinsa miercuri, cu o majoritate zdrobitoare de voturi, in Camera Reprezentantilor, in absenta unui consens in tabara republicana care detine totusi majoritatea. Presedintele…

- Presedintele Statelor Unite ale Americii Donald Trump a pretins, joi, scuze din partea unui sef care a decis anularea serialului "Roseanne" din cauza unui mesaj rasist publicat de protagonista show-ului pe Twitter, citand stirile negative despre el care au fost difuzate de acest trust, scrie Reuters,…

- Presedintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, l-a reabilitat joi cu titlu postum pe Jack Johnson, primul boxer de culoare devenit campion mondial la categoria grea in anul 1908, inainte de a fi condamnat la inchisoare din motive rasiste, informeaza AFP. John Arthur "Jack" Johnson,…

- Melania Trump, sotia presedintelui american Donald Trump, a fost operata luni dimineata pentru o problema benigna la rinichi si urmeaza sa ramana internata toata saptamana, transmite AFP, citand purtatoarea de cuvant a primei doamne a Statelor Unite. Procedura a fost realizata cu succes si fara complicatii.…