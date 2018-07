Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat vineri ca intentioneaza sa anunte pe 9 iulie persoana nominalizata pentru postul de judecator ce va deveni liber la Curtea Suprema si ca are in prezent cinci finalisti, printre care doua femei, transmite Reuters. Discutand cu reporterii…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, l-a numit vineri pe contraamiralul Douglas Fears consilier pentru securitate interna si antiterorism in Consiliul National de Securitate (NSC), a anuntat Casa Alba printr-un comunicat preluat de Reuters, informeaza Agerpres.Consilierul National pentru…

- Fostul presedinte american, George Bush, în vârsta de 93 de ani, a fost internat într-un spital din statul Maine, dupa un episod de hipotensiune si oboseala. El este constient si va ramâne câteva zile sub observatie. Fostul presedinte republican, care…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, reinvie sperantele in privinta summitului cu liderul Coreei de Nord, Kim Jong-un, declarand reporterilor prezenti la Casa Alba ca „avem in vedere ziua de 12 iunie in Singapore. Acest fapt nu s-a schimbat”, conform Reuters.

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a avertizat joi ca Washingtonul "se va ocupa" de tarile membre NATO care nu isi respecta obligatiile fata de alianta, informeaza Reuters. Ca exemplu de tara care nu face suficiente eforturi, el a mentionat explicit Germania.

- Fostul presedinte al Statelor Unite, George H.W. Bush, in varsta de 93 de ani, a parasit vineri spitalul din Houston unde a fost internat timp de aproape doua saptamani pentru tratarea unei infectii care s-a raspandit in sange, a precizat un purtator de cuvant al familiei, citat de Reuters.George…

- Principalul partid de opozitie din Turcia, Partidul Republican al Poporului (CHP), alaturi de alte trei partide de opozitie vor incheia joi o alianta electorala in incercarea de a castiga alegerile din 24 iunie, informeaza miercuri NTV si alte posturi de televiziune citate de Reuters. …

- WhatsApp, popularul serviciu de mesagerie online detinut de Facebook Inc, a decis sa ridice varsta minima a utilizatorilor sai din Europa de la 13 ani la 16 ani, pentru a se conforma astfel la noile norme de confidentialitate in ceea ce priveste datele private, care vor intra in vigoare luna viitoare,…