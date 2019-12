Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Donald Trump urmeaza sa anunțe saptamanaviitoare retragerea a aproximativ 4.000 de soldati din Afganistan, scrie presaamericana citand surse de la Casa Alba. Decizia de retragere a soldaților americani vine dupa ce inurma cu o saptamana au fost reluate discutiile intre Statele Unite si…

- Emisarul Special al SUA pentru Coreea de Nord Stephen Biegun va sosi duminica în Coreea de Sud înaintea împlinirii termenului de un an, stabilit de Phenian pentru Washington, în care acesta sa îsi schimbe abordarea fata de negocierile privind denuclearizarea, blocate în…

- Președintele Donald Trump a declarat sambata ca nu crede ca liderul nord-coreean Kim Jong Un ar dori sa se amestece in alegeri prezidențiale din SUA, adaugand ca ar fi surprins ca Phenianul sa acționeze ostil, informeaza agenția Reuters."Aș fi surprins daca Coreea de Nord va acționa ostil",…

- Statele Unite au deblocat un ajutor militar de 105 milioane de dolari care urmeaza sa fie acordat Libanului și care fusese blocat la data de 31 octombrie, a confirmat luni Departamentul de Stat, relateaza site-ul agenției Reuters preluat de mediafax.Mai multe surse au informat anterior ca…

- Fostul consilier al președintelui Donald Trump pentru relația cu Rusia, Fiona Hill, a respins scenariul unei implicari a Kievului in cadrul scrutinului prezidențial din Statele Unite din 2016, promovat de unii oficiali republicani, ce ar absolvi Moscova de aceleași acuzații, scrie agenția Reuters,…

- În urma scrutinului electoral din statul american Louisiana, candidadul democrat John Bel Edwards a ieșit câștigator, învingându-l pe contracandidatul republican Eddie Rispone, apropiat al președintelui Donald Trump, relateaza Mediafax citând Reuters. John Bel Edwards,…

- Casa Alba l-a numit pe Thomas Storch intr-un post de consilier economic de rang inalt, in locul demisionarei Kelly Ann Shaw, in contextul in care Statele Unite incearca sa incheie un acord comercial cu China, relateaza Reuters.

- Liderul organizației teroriste Stat Islamic, Abu Bakr al-Baghdadi, a murit in timpul nopții trecute. Presedintele SUA, Donald Trump, a anuntat ca liderul ISIS si-a detonat vesta cu explozibili pe care o avea asupra sa. Acest lucru s-a intamplat in timpul unor operațiuni care il vizau in nord-vestul…