Preşedintele Donald Trump a recunoscut că a a dat mită în scandalul din Ucraina ”Mita este acordarea sau a blocarea asistentei militare in schimbul unei declaratii publice referitoare la o investigatie falsa privind alegerile. Aceasta este mita”, a declarat Pelosi, democrata cu cea mai inalta functie in Congres, intr-o conferinta de presa.



Aceasta a mai spus ca”Ceea ce presedintele recunoaste si afirma ca este perfect eu afirm ca este total gresit. Este mita”, potrivit news.ro.



Democratii analizeaza daca presedintele republican a abuzat de puterea sa prin blocarea ajutorului de securitate in valoare de 391 de milioane de dolari destinat Ucrainei

Sursa articol si foto: rtv.net

