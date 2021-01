Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Donald Trump, care mai are doar opt zile din mandatul la Casa Alba, a estimat marti ca nu exista nicio sansa sa fie demis si a facut apel la calm in prima sa deplasare in tara dupa asaltul asupra Capitoliului de catre sustinatorii sai, informeaza AFP. Citește și: Codrin Ștefanescu:…

- O rulota a explodat vineri in centrul orasului Nashville din statul american Tennessee, iar politia a transmis ca pare a fi vorba de un act „deliberat”, potrivit Reuters. Fatadele mai multor cladiri din apropiere au fost distruse de aceasta explozie puternica produsa in cursul diminetii, la ora locala…

- Aliatii presedintelui republican Donald Trump au depus joi un recurs în urgenta la Curtea Suprema a SUA în care au cerut blocarea certificarii rezultatelor alegerilor din statul Pennsylvania, informeaza AFP, citata de Agerpres. Aceasta recurs a fost introdus dupa respingerea, sâmbata,…

- Casa Alba a fost gatita de sarbatori pentru ultima oara de Melania Trump, in calitate de prima doamna a Statelor Unite. Culoarea roșie a fost preferata anul acesta pentru decorațiunile care imbraca reședința președinților americani, iar tema a fost ”America the Beautiful”. Au fost alese elemente reprezentative…

- Presedintele american Donald Trump si-a intrebat consilierii saptamana trecuta despre optiunea de a ataca Iranul din cauza prezentei sale nucleare in crestere, scrie ziarul New York Times, citand patru actuali si fosti oficiali americani, informeaza marti dpa. Consilierii de rang inalt…

- Retorica anti-socialista a lui Donald Trump a dat roade in Florida, unde alegatorii hispano-americani de dreapta, in frunte cu cubanezii anti-castristi, au fost decisivi in victoria actualului presedinte republican in asa-numitul 'Sunshine State', noteaza miercuri AFP. In cartierul Little Havana…

- Speciliștii CNN admit faptul ca Donald Trump a caștigat statul-cheie Florida, un stat extrem de important in economia alegerilor din SUA.Citește și: LIVE TEXT - AMERICA ALEGE. Donald Trump devine favorit dupa o revenire de senzatieAstfel, dupa ce au fost numarate94% din voturi, Donald Trump…

- Majoritate republicana din Senatul SUA i-a oferit lui Donald Trump o victorie majora înainte de alegerile de pe 3 noiembrie, confirmând-o pe Amy Coney Barrett, propunerea președintelui american pentru Curtea Suprema, transmite Reuters. În mandatul sau, Trump a reușit o importanta…