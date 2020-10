Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump a parasit pentru scurt timp spitalul militar Walter Reed din Bethesda, in apropiere de Washington, unde a fost internat vineri pentru a se tratat de COVID-19, pentru a-si saluta sustinatorii adunati in apropiere, informeaza AFP. Foto: (c) Cheriss May/REUTERS Liderul…

- Starea de sanatate a presedintelui SUA Donald Trump, contaminat cu COVID -19, continua sa se ”amelioreze” si ar putea fi externat luni, 6 octombrie 2020, au declarat duminica medicii sai. Nivelul de oxigen al presedintelui american a scazut in doua randuri de la aparitia simptomelor, dar acum este mai…

- Președintele Donald Trump a transmis un mesaj video din spital, spunand ca se simte mult mai bine și crede ca se va intoarce curand pentru a continua campania electorala. ”Suntem prudent optimiști, nu este inca in afara pericolului”, a anunțat medicul de la Casa Alba, Sean Conley, relateaza mediafax.Vezi…

- Medicul lui Donald Trump, dr. Sean Conley, a declarat sambata, intr-o conferința de presa susținuta la ora 18.00 (ora Romaniei), ca președintele SUA se simte bine și ca nu sunt motive de ingrijorare, chiar daca a avut un pic de febra și a resimțit oboseala, potrivit Mediafax.Doctorul Sean Conley a transmis:…

- "Adevarul in legatura cu Trump este unul singur. Este un mincinos consecvent, absolut, neinfricat și profesionist. Un mincinos in serie. Un mincinos dovedit de fapt. (...) Prietenii mei, va tot spun de patru ani: "Trump este un mincinos! Trump este un mincinos! " De ce l-ai crede acum? Foarte bine…

- Președintele american Donald Trump, infectat cu coronavirus, va fi spitalizat „pentru câteva zile”, a anunțat vineri un oficial de la Casa Alba.Potrivit oficialului, Trump va fi mutat la un spital militar pentru a primit tratament, respectiv la Centrul medical militar Walter Reed…

- Parlamentul European iși muta sesiunea plenara de la Bruxelles la Strasboug, sediul Parlamentului European. Sesiunea de la Bruxelles a fost anulata din cauza riscurilor prea mari provocate de pandemia de coronavirus. Sesiunea urmeaza sa se ținta in perioada 14-17 septembrie, prima de la izbucnirea pandemiei…

- Presedintele rus Vladimir Putin i-a spus duminica liderului belarus Aleksandr Lukasenko, in cadrul unei convorbiri telefonice, ca Moscova este gata sa asigure sprijin in conformitate cu pact militar colectiv din care ambele fac parte daca va fi necesar, informeaza Kremlinul intr-un comunicat, relateaza…