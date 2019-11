Presedintele Donald Trump a anuntat intr-un interviu dat publicitatii marti ca va desemna cartelurile de droguri mexicane drept organizatii teroriste, pentru rolul pe care acestea il au in traficul cu droguri si cu fiinte umane, sustinand ca acestea sunt responsabile pentru moartea a 100.000 de americani, informeaza dpa si Reuters. "Vor fi desemnate ... Lucrez la asta de 90 de zile. Stiti, desemnarea nu este asa usoara, trebuie sa treci printr-un proces si am inaintat bine in acest proces", a declarat Trump intr-un interviu acordat ziaristului Bill O'Reilly, o personalitate din presa conservatoare.…