Stiri pe aceeasi tema

- Senatorul PSD Ecaterina Andronescu face un apel catre conducerea partidului “sa nu dea foc tarii si PSD” si cere ca Liviu Dragnea sa se retraga din functia de presedinte al partidului, iar Guvernul – care “nu reprezinta nivelul si capacitatea profesionistilor din partid si este expresia unei singure…

- Presedintele sloven Borut Pahor a anuntat luni, in parlamentul de la Ljubljana, ca nu va nominaliza niciun candidat pentru functia de prim-ministru intrucat niciun partid nu este sustinut de o majoritate in forul legislativ, transmite Reuters. In Slovenia au avut loc alegeri legislative…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan si-a numit propriul ginere in functia de ministru de Finante al Turciei, dupa ce a depus, luni, juramantul de investitura intr-un nou mandat de presedinte. Berat Albayrak a indeplinit functia de ministru al Energiei inca din 2015. Erdogan, care a fost reales ca…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a anuntat luni ca l-a nominalizat pe judecatorul conservator Brett Kavanaugh pentru Curtea Suprema. Acesta din urma a mai trecut printr-o batalie de confirmare a Senatului si a ajutat la anchetarea fostului presedinte american Bill Clinton, relateaza Reuters.

- Președintele ceh, Milos Zeman, a investit miercuri cel de-al doilea Cabient condus de pe premierul Andrej Babis, nou instalatul guvern de minoritate va avea nevoie de susținerea Partidului Comunist pentru a iși exercita mandatul, informeaza agenția de știri Reuters, coform mediafax. ANO, partidul…

- Iranul nu intenționeaza sa extinda raza de acțiune a rachetelor deoarece acestea deja acopera un perimetru de 2.000 de km, suficient pentru a proteja țara, a anunțat comandantul Gardienilor Revoluției, in contextul creșterii presiunilor exercitate de Statele Unite, potrivit Reuters, citat de Mediafax.Guvernul…