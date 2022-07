Stiri pe aceeasi tema

- Președintele din Sri Lanka, Gotabaya Rajapaksa, a trimis președintelui Parlamentului o scrisoare de demisie, dupa ce a fugit in Singapore in urma protestelor in masa legate de prabușirea economica a țarii, au declarat vineri doua surse guvernamentale citate de Reuters.

