- Ca la fiecare scrutin electoral, indiferent ca vorbim de cele locale sau europarlamentare, care anul acesta au loc pe 9 iunie, ori cele parlamentare sau prezidențiale, in zona secțiilor de votare este „zona libera de alcool”. Adica o distanța precis stabilita de normele legale in vigoare in care este…

- Devenita noul subiect al zilei (zilelor) disputa ”imobiliara” dintre doua familii, una de tip ”clan” și vecinii lor romani, din cartierul Fabric, care s-a lasat cu o prezența a primarului Dominic Fritz la adresa disputei, a adus o luare de poziție și din partea deputatului de Timiș, Alfred Simonis.…

- Presedintele interimar al Camerei Deputatilor, Alfred Simonis, a anuntat luni amendamente la legea care elimina pacanele, el precizand ca se incrimineaza ca fapta penala eliberarea adeverintei cu peste 15.000 de locuitori acolo unde nu sunt atatia, dar si desfasurarea activitatii fara aceasta adeverinta.

- Georgia a adoptat marti un proiect controversat de lege privind „influenta straina”, in pofida unor manifestatii de amploare impotriva acestui text care, potrivit criticilor, deturneaza aceasta tara din Caucaz de la Uniunea Europeana si o orienteaza catre Moscova, relateaza AFP. Protestele s-au ținut…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, considera ca retragerea candidatului coalitiei PSD – PNL pentru Primaria Capitalei reprezinta o „balbaiala politica de neiertat”, situatie din care ar decurge intrebarea daca exista vreo strategie pentru viitorul Romaniei, in conditiile in care pentru Bucuresti alianta…

- Presedintele iranian Ebrahim Raisi se afla in Pakistan, aceasta fiind prima sa vizita in tara dupa ce cele doua tari s-au atacat reciproc in luna ianuarie, relateaza BBC, potrivit Rador Radio Romania.

- La data de 18.04.2024 procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Constanta a propus judecatorului de drepturi si libertati din cadrul Judecatoriei Constanta luarea masurii arestului preventiv, pe o perioada de 30 de zile, incepand cu data de 18.04.2024, pana la data de 17.05.2024…

- Presedintele ASF, Alexandru Petrescu, a declarat ca, in urma discutiilor purtate cu reprezentantii Ministerului Finantelor, pretul politelor RCA urmeaza sa fi inghetat pana la sfarsitul lunii iunie 2024 la nivelul pretului din luna februarie 2023, potrivit Agerpres. El a fost intrebat despre prelungirea…