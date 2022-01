Stiri pe aceeasi tema

- Spre surprinderea generala, președintele Kazahstanului evoca o noua interpretare a revoltelor violente ce au avut loc toata saptamana trecuta la Almaty și in intreaga țara, prezentandu-le drept o «tentativa de lovitura de stat» comisa de «combatanți inarmați» care au acționat pe fondul protestelor impotriva…

- Cel putin 18 membri ai fortelor de securitate kazahe au fost ucisi si 748 raniti in revoltele ce se desfasoara de mai multe zile in Kazahstan, a anuntat joi seara, 6 ianuarie Ministerul de Interne kazah, citat de agentiile de presa ruse, potrivit AFP.Numarul manifestantilor arestati, tot potrivit Ministerului…

- Protestatarii din Kazahstan au inceput sa se lupte cu poliția in zona centrala a orașului Almaty. Protestatarii au incercat sa treaca prin curți spre strada Baitursynov. Poliția a inceput sa foloseasca mijloace speciale impotriva lor. Au fost trase inclusiv grenade asomatoare. Protestele vin in contextul…

- Chiar ca asa ceva este nemaiauzit, in orice caz fara precedent si, oricum, pune in joc, in imediat, insasi credibilitatea nationala si internationala ale Ucrainei si presedintelui sau. Desigur, de lovituri de stat s-a mai auzit si se aude tot timpul, sport national mai ales in Africa unde mai multe…

- Protestele violente impotriva restricțiilor COVID-19 au continuat in Olanda, pentru a doua noapte consecutiva. Cinci polițiști au fost raniți in ciocnirile dintre manifestanți și forțele de ordine, iar zeci de oameni au fost arestați.

- Aproximativ 35.000 de persoane au manifestat duminica, 21 noiembrie, la Bruxelles, impotriva noilor masuri anti COVID 19 anuntate miercuri de guvernul belgian, transmit AFP si dpa.Politia belgiana a folosit tunuri cu apa, duminica, 21 noiembrie, asupra manifestantilor adunati in centrul Bruxelles ului,…

- Cel putin cinci protestatari au fost arestati la Haga dupa ce o demonstratie impotriva restrictiilor legate de limitarea raspandirii COVID-19 a devenit violenta vineri seara, informeaza agentia de stiri ANP, preluata sambata de dpa. Demonstrantii sunt acuzati ca au aruncat cu pietre si artificii…

- ​Miniștrii și membrii civili ai consiliului de stat au fost arestați luni de armata, în Sudan, unde se deruleaza o lovitura de stat, relateaza Reuters și The Guardian. Informația privind arestarile a fost publicata pe Facebook, principalul grup politic prodemocrație transmițând ca…