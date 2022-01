Stiri pe aceeasi tema

- Liderul autoritar al Kazahstanului, președintele Kassym-Jomart Tokayev, a anunțat, vineri, ca a autorizat forțele de securitate sa „traga fara avertisment”, in timp ce guvernul a luat masuri pentru a pune capat celor doua zile de haos și violența din țara, informeaza The New York Times și BBC News .…

- Kazahstanul arata ca dupa razboi, dupa intervenția militara a Rusiei! Sunt zeci de morți in randul protestatarilor, cel puțin 13 din randul forțelor de ordine. Forțele rusești au ajuns in Kaszahstan pentru restabilirea pacii, la cererea guvernului din Almati, pe fondul revoltelor antiguvernamentale.…

- Forțele rusești au ajuns in Kaszahstan la cererea regimului autoritar din Almati, pe fondul revoltelor antiguvernamentale care s-au soldat deja cu zeci de morți și sute de raniți in randul protestatarilor și al polițiștilor. Vineri dimineața, președintele kazah Kassym-Jomart Tokayev a declarat ca ”ordinea…

- Presedintele belarus Aleksandr Lukasenko, care, dupa contestarea realegerii sale in functie in august 2020, a declansat o represiune brutala impotriva opozitiei in Belarus, a declarat joi ca protestatarii din Kazahstan ar trebui sa ingenuncheze in fata militarilor si sa-si ceara iertare, relateaza publicatia…

- Mai multe vehicule blindate de transport de trupe si zeci de soldati care se deplasau pe jos au intrat joi dimineata in piata principala din Almati, cel mai mare oras din Kazahstan, unde sute de persoane protestau pentru a treia zi impotriva guvernului, au relatat corespondentii Reuters de la fata locului.…

- Presedintele american, Joe Biden, l-a asigurat duminica pe omologul sau ucrainean, Volodimir Zelenski, intr-un apel telefonic, ca Statele Unite si aliatii sai "vor raspunde energic" daca Rusia invadeaza Ucraina, informeaza AFP.

- Președintele rus Vladimir Putin a ordonat miercuri gigantului rus Gazprom sa mareasca livrarile de gaz catre Uniunea Europeana odata ce rezervoarele rusești vor fi umplute, potrivit AFP.Europa, unde o treime din gaze provin din Rusia, se confrunta cu creșterea prețurilor la gaze, pe fondul unei…