Președintele, despre parlamentare: Îmi doresc să câștige PNL, dar alegerile nu se câștigă în sondaje, ci la urne Președintele Klaus Iohannis a declarat, in contextul alegerilor parlamentare de duminica, faptul ca apar din ce in ce mai multe sondaje in care caștigator este PNL. „Și eu imi doresc sa caștige PNL, dar alegerile nu se caștiga in sondaje, ci la urne, prin vot. Va rog sa mergeți și sa votați. E extrem de important. Ați fost alaturi de mine in 2019 in primavara la referendum și am reușit sa oprim cioparțirea legilor justiției”, a declarat președintele Iohannis. El le spune romanilor sa iasa la vot ca sa nu pațim ca in anul 2016, atunci cand „printr-o prezența scazuta la vot a caștigat PSD și și-a… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis nu crede ca PNL va pierde alegerile parlamentare, ci le va caștiga și impreuna cu alte partide democratice va face o majoritate in Parlament pentru pastrarea social-democraților in afara deciziei politice. ”Sincer, nu cred ca PNL va pierde alegerile. Eu cred ca va castiga…

- Președintele Klaus Iohannis susține ca in acest moment, in Romania, sunt doua probleme „grave”: una de sanatate publica și una politica, cauzata de PSD. „ Din nefericire acum in Romania avem doua probleme grave: una de sanatate publica și cu aceasta pandemie ne confruntam de aproape un an de zile, insa,…

- Klaus Iohannis afirma ca alegerile parlamentare nu trebuie amanate Klaus Iohannis. Foto: presidency.ro Presedintele Klaus Iohannis insista ca alegerile parlamentare, stabilite pentru 6 decembrie, nu trebuie amânate, deoarece nu exista nicio garantie ca situatia epidemiologica se va îmbunatati…

- Președintele Klaus Iohannis susține ca organizarea alegerilor parlamentarfe pe 5-6 decembrie este fundamentala pentru ca Parlamentul sa fie complet funcțional și a putea lua masurile necesare in gestionarea pandemiei. „Ultima zi in care se mai pot depune candidaturile. Intram in linie dreapta pentru…

- Reprezentanții PNL au depus marți, la Biroul Electoral Central, listele cu semnaturi pentru susținerea candidaților liberali la alegerile. Conform liderului Ludovic Orban, ar fi vorba de aproape trei sferturi de milion de adeziuni. O delegație a PNL, in frunte cu premierul Ludovic Orban și vicepremierul…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, ca alegerile parlamentare trebuie sa aiba loc, fiindca o democrație nu funcționeaza fara alegeri și ca “actul de vot nu e mai periculos decat mersul dupa paine”. ”O democratie nu functioneaza fara alegeri. Am pledat pentru organizarea alegerilor locale…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat miercuri, la Cotroceni, dupa ce in Romania au inceput sa fie reintroduse restricții in mai multe orașe ale țarii și numarul de noi cazuri de coronavirus a ajuns la aproape 3.000 pe zi, ca alegerile parlamentare programate pentru 6 decembrie nu trebuie amanate.„O…

- Sorin Grindeanu a declarat ca PSD e pregatit sa caștige alegerile locale, dar ca Guvernul ar trebui sa iși dea seama ca lucrurile au scapat de sub control și sa le amane. Prim-vicepreședintele PSD, Sorin Grindeanu, susține ca formațiunea este pregatita sa caștige alegerile locale și este de parere ca…