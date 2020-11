Preşedintele demisionar al Kosovo, plasat în detenţie la Haga (Tribunal special) Hashim Thaci, care a demisionat joi din functia de presedinte al Kosovo dupa ce a fost inculpat oficial pentru crime de razboi de catre Tribunalul special de la Haga, a fost retinut, a anuntat tribunalul, relateaza AFP. Unul dintre liderii gherilei separatiste Armata de Eliberare a Kosovo (UCK), care a luptat cu fortele sarbe, si alti doi suspecti ''au fost transferati la centrul de detentie'' al instantei din orasul olandez, a adaugat instanta internationala intr-un comunicat. In varsta de 52 de ani, presedintele kosovar a fost pus sub acuzare in iunie pentru crime de razboi in… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

